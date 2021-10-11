https://news.day.az/society/1390269.html ANAMA огласила количество мин, обнаруженных в Карабахе
ANAMA огласила количество мин, обнаруженных в Карабахе
ANAMA обнародовало еженедельную информацию об операциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 4 по 9 октября в ходе оперативно-поисковых мероприятий, проведенных на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов было обнаружено и обезврежено 28 противопехотных мин, 2 противотанковые мины и 35 неразорвавшихся боеприпасов.
Сообщается, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 18,9 гектара.
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