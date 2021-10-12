В Азербайджане достаточно аппаратов ИВЛ

В настоящее время в Азербайджане нет нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.

По его словам, возможно, в определенный период времени где-то в связи с этим возникали определенные трудности.

"Но на данный момент такой проблемы нет. У нас достаточно оборудования, даже есть такое, которое не используется из-за ненадобности. Мы и не хотим, чтобы в нем возникла необходимость. Но если она все-таки возникнет, то может быть использовано оборудование, хранящееся на складах", - сказал Гасымов.