https://news.day.az/society/1390885.html В Азербайджане достаточно аппаратов ИВЛ - замминистра
В Азербайджане достаточно аппаратов ИВЛ - замминистра
В настоящее время в Азербайджане нет нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
По его словам, возможно, в определенный период времени где-то в связи с этим возникали определенные трудности.
"Но на данный момент такой проблемы нет. У нас достаточно оборудования, даже есть такое, которое не используется из-за ненадобности. Мы и не хотим, чтобы в нем возникла необходимость. Но если она все-таки возникнет, то может быть использовано оборудование, хранящееся на складах", - сказал Гасымов.
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