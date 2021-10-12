Задержаны организаторы собачьих боев

Несколько дней назад в социальных сетях были распространены видеокадры, на которых неизвестные лица организуют собачьи бои. Этот вопрос был немедленно взят под контроль Министерством внутренних дел (МВД) и было дано соответствующее указание о проведении расследования.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате расследования было установлено, что эти видеокадры были сняты в Гёйгёльском районе.

В результате проведенных оперативных мероприятий организаторы этих собачьих боев - житель Гянджи Рашад Алескеров и еще 4 человека - Хусей Мирзоев, Васиф Алескеров, Гусейн Мамедов и Ясин Гараев были задержаны. В своих показаниях задержанные сообщили о том, что организовали указанные бои на территории Гёйгёльского района и за участие в них получили от владельца каждой собаки по 200 манатов.

Отметим, для дачи юридической оценки действиям задержанных собранные в их отношении материалы будут отправлены в суд.