Почему необходимо сделать бустерную дозу вакцины от COVID-19 - КОММЕНТАРИЙ
С самого начала пандемии коронавируса в Азербайджане принимаются превентивные и систематические профилактические меры для охраны здоровья граждан. Колоссальная работа, проделанная в этом направлении, в том числе открытие новых медицинских учреждений, является ярким проявлением пристального внимания руководства Азербайджана к системе здравоохранения в стране.
Об этом Day.Az сказал председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламента) Ахлиман Амирасланов.
"Фонд больниц и медицинских учреждений в Азербайджане соответствует самым высоким стандартам. Обеспечение качественного здравоохранения в нашей стране стало возможным благодаря применению последних научных и технологических инноваций. Сегодня ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под полным контролем", - отметил он.
Депутат также коснулся темпов процесса вакцинации в нашей стране. "В Азербайджане вакцинация от COVID-19 началась в январе этого года и успешно продолжается. Большинство населения осознает, что участие в вакцинации является неотъемлемой частью гражданской ответственности. Важно прививаться для защиты себя, близких людей и окружающих".
Парламентарий напомнил, что в Азербайджане можно привиться четырьмя вакцинами.
"В нашей стране введено уже более 9 миллионов доз таких вакцин как Sinovac, Sputnik, AstraZeneca и Pfizer. Нельзя забывать, что угроза пандемии остается актуальной в мире и по сей день. От COVID-19 не застрахованы даже молодые и здоровые люди. Хотя у молодежи коронавирус может протекать бессимптомно и в легкой форме, они также могут быть опасны для окружающих в случае инфицирования", - предупредил депутат.
Председатель Комитета здравоохранения подчеркнул необходимость совершенствования методов борьбы с COVID-19.
"Уровень защиты от коронавируса, который достигает максимума после второй прививки, может со временем ослабевать. Третья бустерная доза вакцины направлена на повторное усиление иммунного ответа и, таким образом, повышение эффективности вакцинации. Бустерная доза повышает уровень антител в три раза по сравнению с предыдущими двумя дозами. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют третью дозу от коронавируса против новых штаммов", - подытожил Ахлиман Амирасланов.
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