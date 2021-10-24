Почему необходимо сделать бустерную дозу вакцины от COVID-19

С самого начала пандемии коронавируса в Азербайджане принимаются превентивные и систематические профилактические меры для охраны здоровья граждан. Колоссальная работа, проделанная в этом направлении, в том числе открытие новых медицинских учреждений, является ярким проявлением пристального внимания руководства Азербайджана к системе здравоохранения в стране.

Об этом Day.Az сказал председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса (парламента) Ахлиман Амирасланов.

"Фонд больниц и медицинских учреждений в Азербайджане соответствует самым высоким стандартам. Обеспечение качественного здравоохранения в нашей стране стало возможным благодаря применению последних научных и технологических инноваций. Сегодня ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под полным контролем", - отметил он.

Депутат также коснулся темпов процесса вакцинации в нашей стране. "В Азербайджане вакцинация от COVID-19 началась в январе этого года и успешно продолжается. Большинство населения осознает, что участие в вакцинации является неотъемлемой частью гражданской ответственности. Важно прививаться для защиты себя, близких людей и окружающих".

Парламентарий напомнил, что в Азербайджане можно привиться четырьмя вакцинами.

"В нашей стране введено уже более 9 миллионов доз таких вакцин как Sinovac, Sputnik, AstraZeneca и Pfizer. Нельзя забывать, что угроза пандемии остается актуальной в мире и по сей день. От COVID-19 не застрахованы даже молодые и здоровые люди. Хотя у молодежи коронавирус может протекать бессимптомно и в легкой форме, они также могут быть опасны для окружающих в случае инфицирования", - предупредил депутат.

Председатель Комитета здравоохранения подчеркнул необходимость совершенствования методов борьбы с COVID-19.

"Уровень защиты от коронавируса, который достигает максимума после второй прививки, может со временем ослабевать. Третья бустерная доза вакцины направлена ​​на повторное усиление иммунного ответа и, таким образом, повышение эффективности вакцинации. Бустерная доза повышает уровень антител в три раза по сравнению с предыдущими двумя дозами. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют третью дозу от коронавируса против новых штаммов", - подытожил Ахлиман Амирасланов.