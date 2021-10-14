В Баку водитель скрывал номер автомобиля, чтоб избежать штрафа в 20 AZN

- и был оштрафован на 800

В Баку водителя, скрывающего регистрационный номер автомобиля, чтобы избегать наказания за парковку в неположенном месте, оштрафовали на 800 манатов.

Как сообщил Avtosfer.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, водитель автомобиля Nissan с государственными номерными знаками 99-VT-014 распространял в социальных сетях видеокадры своих нарушений, на которых было запечатлено, как он попытался избежать наказания за парковку в неположенном месте, прикрывая пакетом задний регистрационный номер автомобиля, передает Day.Az.

"После изучения распространенных видеокадров, водитель указанного автомобиля Мамедли Вагиф Видади оглу был задержан и доставлен в управление. Он привлечен к ответственности по статье 342.9 Кодекса об административных проступках и оштрафован на 800 манатов", - сказал Асадов.