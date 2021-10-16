В Наримановском районе в связи с пожаром в торговом центре ограничено движение еще на одной дороге.

Как сообщили Day.Az в Бакинском Транспортном Агентстве, в настоящее время ограничен въезд на ул.А.Нематулла с пересечения улиц Ф.Хойского с улицей Ага Нематулла.

Внесены некоторые изменения в направлении движения линий регулярных маршрутов 5, 24, M8 и 202, наблюдаются заторы.