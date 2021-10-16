https://news.day.az/society/1392415.html В связи с пожаром в торговом центре ограничено движение еще на одной дороге - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В связи с пожаром в торговом центре ограничено движение еще на одной дороге - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Наримановском районе в связи с пожаром в торговом центре ограничено движение еще на одной дороге.
Как сообщили Day.Az в Бакинском Транспортном Агентстве, в настоящее время ограничен въезд на ул.А.Нематулла с пересечения улиц Ф.Хойского с улицей Ага Нематулла.
Внесены некоторые изменения в направлении движения линий регулярных маршрутов 5, 24, M8 и 202, наблюдаются заторы.
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