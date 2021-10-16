Прогноз погоды на 17 октября

17 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами прогнозируется дождь. Подует южный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 14-16, днем - 21-23 градуса тепла, в Баку ночью - 14-16, днем - 20-22 градуса выше нуля.

Атмосферное давление снизится с 768 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

На Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако вечером местами вероятны дожди. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 2-7, днем - 8-13 градусов выше нуля.