Социальное благосостояние граждан в центре внимания руководства Азербайджана

Текущие социальные реалии найдут отражение в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год. Ознакомившись с проектом госбюджета граждане нашей страны станут свидетелями того, что вопросы, связанные с социальным благосостоянием населения находятся в приоритете государства.

Об этом Day.Az сказал председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев, комментируя распоряжение Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения.

Депутат напомнил, что указы и распоряжения Президента Ильхама Алиева заключаются в том, чтобы превратить Азербайджан в страну с высоким уровнем доходов.

"Для реализации этой концепции в 2019 году главой государства были утвержденные социальные пакеты, которые представляли собой революционный характер. С принятием этого пакета пенсии в стране выросли вдвое, социальные пособия - более чем в два раза. Среднемесячная заработная плата выросла на 40%. Как итог, Азербайджан стал лидером среди стран СНГ по покупательской способности показателей пенсии. Наша страна также оказалась в числе передовых стран в СНГ как по размеру среднемесячной, так и минимальной заработной платы", - заявил наш собеседник.

По его словам, политика Президента Ильхама Алиева по обеспечению социального благосостояния населения была успешно продолжена и в послевоенный период.

"Серьезные меры были приняты по социальной защите семей шехидов и ветеранов войны. Учреждена ежемесячная стипендия Президента АР Героям Отечественной войны в размере 2000 манатов. В частности, была оказана необходимая материальная и социальная поддержка нашим гражданам, чьи дома были разрушены в Гяндже, Барде и Тертере в результате террористических актов Армении во время второй Карабахской войны", - отметил он.

Парламентарий также сообщил, что Азербайджан является одной из стран, подписавших Европейскую социальную хартию.

"Наше государство последовательно выполняет все задачи, указанные в Европейской социальной хартии. В частности, отношение среднемесячной пенсии к минимальному размеру пенсии, отношение среднемесячной пенсии к среднемесячной заработной плате, отношение среднемесячной заработной платы к минимальной заработной плате приближается к уровню, указанному в Европейской социальной хартии. После сегодняшнего распоряжения главы государства этот уровень будет достигнут", - заключил Муса Гулиев.