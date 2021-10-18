Кабмин назвал сроки представления предложений о повышении зарплат, пенсий и пособий

Кабмин Азербайджана представит предложения о повышении зарплат, пенсий и пособий до 21 октября.

Об этом в понедельник сказал Trend глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, будут подготовлены и представлены до 21 октября предложения в связи с распоряжением "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения", подписанным Президентом Ильхамом Алиевым.

Отметим, что 16 октября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения". В целях смягчения негативных последствий влияния происходящих на международных рынках процессов на цены внутри страны для населения страны, в частности, особо уязвимых групп населения, и усиления социальной защиты населения Кабмину поручено подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год.