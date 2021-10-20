В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 50 квартир семьям шехидов, инвалидам войны и лицам с нарушением зрения, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на ведомство.

В церемонии вручения документов на квартиры в Абшеронском районе участвовали председатель Агентства соцуслуг при Минтруда Вугар Бехбудов и депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде.

Бехбудов отметил, что 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами. Соответствующим распоряжением главы государства в 2021-2025 гг. лицам этих категорий будет передано еще 11 тысяч квартир и частных домов. Из них в 2021 году продолжаются работы по предоставлению 3 тысяч квартир и частных домов. В этом году Министерство труда и социальной защиты населения уже передало 1 800 квартир семьям шехидов и инвалидам войны. Также осуществляются работы по обеспечению жильем Героев Отечественной войны, семей тех из них, кто стал шехидом, а также лиц с нарушением зрения и выпускникам, которые воспитывались в государственных детских учреждениях.

Обеспеченные жильем граждане выразили признательность главе государства за то, что они постоянно окружены заботой, а также за работу, проводимую для улучшения социально-бытовых условий.