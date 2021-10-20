Симптомы коронавируса изменились

В этом году у коронавируса наблюдаются отличные от предыдущего года симптомы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в среду сказал главный инфекционист Азербайджана Тайяр Эйвазов во время прямой трансляции на официальной странице минздрава в Instagram.

По его словам, симптомы коронавируса приблизительно схожи с признаками гриппа и других респираторных заболеваний: "Инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, поражают дыхательные пути. В прошлом основными симптомами у пациентов с коронавирусом была повышенная температура, сухой кашель, потеря обоняния и вкуса. При заражении дельта-штаммом резко выражены симптомы гриппа и других респираторных заболеваниий. Потеря запаха и вкуса встречается реже. Мы также видим, что инкубационный период стал короче, а болезнь прогрессирует быстрее", - сказал главный инфекционист.