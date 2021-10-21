Для кого важно получить третью дозу вакцины от коронавируса?

В Азербайджане получение третьей дозы вакцины от коронавируса особенно важно для граждан из группы риска.

Как передает Day.Az, об этом сказала начальник отдела поликлиники Центрального таможенного госпиталя Тамилла Алиева.

По ее словам, соблюдение санитарно-гигиенических правил и вакцинация - единственный способ защиты от коронавируса.

Активно участвуя в вакцинации, граждане могут защитить себя и своих близких, отметила врач.

"Главная причина роста числа инфицированных коронавирусом в последние дни связана с осенне - зимним сезоном и ослаблением карантина. Также на рост инфицирования влияет распространение респираторных и инфекционных заболеваний, возобновление занятий в школах и работы торговых центров. В ряде школ и в двух вузах выросло число инфицированных коронавирусом, в связи с чем некоторые учебные заведения в Баку и Сумгайыте перешли на дистанционное обучение", - сказала Алиева.

Она сообщила, что в ряде стран, в том числе и в соседней России, выявлена новая мутация AY.4.2 коронавируса.

"Этот штамм имеет более высокую степень заразности. Специалисты минздрава призывают граждан активнее участвовать в вакцинации, а лиц из группы риска - получить третью дозу вакцины", - сказала Алиева.

Важно, чтобы граждане, получившие первые две дозы вакцины, привились и третьей дозой, отметила врач.

"Не следует забывать, что иммунитет к коронавирусу у лиц, привившихся двумя дозами вакцины, через шесть месяцев начинает снижаться. Поэтому вакцинация третьей дозой важна для граждан, в особенности входящих в группу риска", - сказала Алиева.