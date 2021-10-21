https://news.day.az/society/1394441.html В Баку задержали лиц, работавших на иностранных граждан - İTV - ВИДЕО
В Баку задержали лиц, работавших на иностранных граждан - İTV - ВИДЕО
Главное управление по борьбе с наркотиками провело операцию против лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также организации контрабанды и их сбыта.
Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, в ходе операции задержаны наркокурьеры, работавшие на иностранных граждан.
Так, сотрудники полиции вышли на след курьера, занимавшегося перевозкой наркотиков.
Представляем вам кадры оперативной видеосъемки:
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