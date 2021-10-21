В Баку задержали лиц, работавших на иностранных граждан

Главное управление по борьбе с наркотиками провело операцию против лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также организации контрабанды и их сбыта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, в ходе операции задержаны наркокурьеры, работавшие на иностранных граждан.

Так, сотрудники полиции вышли на след курьера, занимавшегося перевозкой наркотиков.

Представляем вам кадры оперативной видеосъемки: