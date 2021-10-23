Герой Карабахской войны Сеймур Атилла представил свой первый роман "Элеонора"

В Бакинском книжном центре прошла презентация первой книги героя Карабахской войны, кавалера медалей "За освобождение Суговушана", "За освобождение Лачина" и "За отличие в военной службе" Сеймура Атиллы "Элеонора", передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Пройдя горнило 44-дневной Отечественной войны и став одним из тех, кто подарил нам эту Великую Победу, Сеймур Атилла свой первый роман решил посвятить любви - тому вечному искреннему чувству, которым хочется жить и от которого поет душа. Которое окрыляет, вдохновляет, делает нас и окружающий мир лучше и светлее. Ведь даже самая страшная война не может привести к очерствению сердца, а любовь - лучшее лекарство для души.

32-летний уроженец Газахского района является выпускником факультета международных отношений и регионоведения Бакинского славянского университета. Прошел курсы офицеров запаса министерства обороны, служил на бейлаганском и ходжавендском направлениях. Когда 27 сентября 2020 года началась война, добровольцем отправился на фронт, воевал и был награжден медалями. В настоящее время старший лейтенант продолжает службу в Лачине.

"Освобождение Карабаха вдохновило меня на писательский труд, вдохновило написать этот роман, дало огромный стимул для творчества. Я и раньше писал рассказы, но не публиковал. Надеюсь, мой роман понравится читателям", - отметил Сеймур Атилла.