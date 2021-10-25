Легендарная птица Феникс украсит логотип Фонда возрождения Карабаха, созданного указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 4 января 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что Фонд возрождения Карабаха, строящий свою деятельность на принципах прозрачности, отчетности и тесного сотрудничества с обществом, недавно объявил открытый конкурс на разработку дизайна своего нового логотипа.

Основными характеристиками при разработке логотипа должны были стать его простота и содержание, включающее в себя идеи развития, возрождения и процветания.

В ходе конкурса на электронную почту Фонда поступило около 50 обращений. После оценки по заявленным параметрам победителем конкурса был выбран логотип, представленный креативным агентством "Maxmedia".

В качестве эмблемы на данном логотипе изображена легендарная птица Феникс, считавшаяся в древних мифологиях символом вечной жизни, бессмертия и возрождения - существо, способное возрождаться из собственного пепла.

Получив свое название от красного цвета, эта птица обладала сверхъестественными способностями и была известна в мифологии древних народов под именами Анка, Симург, Зумруд и др.

По преданию, птица Феникс дарила свои перья людям, нуждавшимся в помощи, заклиная, чтобы, попав в беду, они сжигали эти перья и призывали ее на помощь.

В то же время, согласно легендам, Феникс - это птица, которая спустила с неба на землю древо жизни. Не случайно говорят, что эта птица сидит "на древе познания". Согласно легенде, путешествуя за древом жизни, Феникс проходит сквозь пламя, и поэтому его крылья постоянно полыхают в огне, но, возрождаясь из собственного пепла, эта птица живет вечно.

В тюркской мифологии эта легендарная птица известна под именами Гонрул и Тогрул.

Согласно определенным источникам, эта птица также была изображена на флаге известного гуннского правителя Аттилы и флагах некоторых огузских племен. По преданию, Огуз-каган нашел свою первую супругу у дерева, на котором сидела эта птица.

Сюжет, упоминающий в тюркской мифологии птицу Гонрул, похож на повествования о Фениксе и Симурге. Однако у него есть две отличительные особенности.

Во-первых, птица Гонрул настолько вынослива, что способна долететь до самого края неба. Во-вторых, у нее есть близнец - Тогрул.

По одной из легенд, Тогрул указывает на монголов, а Гонрул - на тюрков.

Статуи этой птицы, используемой в качестве национального символа в гербе венгров (мадьяров), чья история тесно связана с историей гуннов, и которую они называют Турул, до сих пор можно найти во многих частях Венгрии.

Птица Гонрул тоже окрашена в красно-бурый цвет, что также символизирует пламя.

Согласно древним мифам, как Феникс, так и птицы Гонрул и Тогрул являются символами доброты, новой жизни и возрождения. С этой точки зрения отражение образа этой птицы в логотипе Фонда возрождения Карабаха не является случайностью.

До оккупации Карабах был процветающим краем, но в период армянской оккупации он подвергся беспрецедентным разрушениям. Города и деревни были обращены в развалины, флора уничтожена и обращена в пепел.

Тем не менее мы были уверены, что наша мечта снова вернуться в Карабах и превратить его в процветающий край непременно воплотится в реальность.

Обращенный в руины, с тысячами разрушенных памятников архитектуры и уничтоженной природой, сегодня Карабах вновь возрождается из "пепла" подобно птице Феникс.

С уверенностью можно сказать, что в кратчайшие сроки мы восстановим родной Карабах и он станет еще прекрасней, чем был прежде. Мы возродим его, вернем ему былое величие и красоту.

И сегодня долг каждого из нас внести свой вклад в достижение этой священной цели.

Поэтому можно с уверенностью сказать, что птица Феникс является символом не только возрождения Карабаха, но единства и солидарности нашего народа.