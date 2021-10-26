https://news.day.az/society/1395902.html Тяжелое ДТП в Баку с участием Gelandewagen - есть пострадавшие - ВИДЕО
Тяжелое ДТП в Баку с участием Gelandewagen - есть пострадавшие - ВИДЕО
В Хатаинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Gelandewagen врезался в автомобиль пост-патрульной службы МВД. В результате аварии пострадал сотрудник полиции, находившийся в машине.
Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил АПА, что инцидент был зарегистрирован сегодня ночью, в результате аварии есть пострадавшие: "К месту происшествия были привлечены сотрудники оперативно-следственной группы Хатаинского районного управления полиции. В настоящее время выясняются причины аварии, будет дана правовая оценка".
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