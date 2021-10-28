В Мингячевире двое учителей умерли от коронавируса, а директора поместили на карантин

Учительница начальных классов средней школы № 1 города Мингячевир Матанат Насибова скончалась от коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении образования города Мингячевир.

Согласно сообщению, директор средней школы № 13 Тунзала Сеидова заразилась коронавирусом и в настоящее время находится на карантине.

Учительница начальных классов средней школы № 74 Агдамского района города Мингячевир Абишова Рая Маджид гызы также умерла от COVID-19.

Кроме того, Мингячевирский городской технико-гуманитарный лицей был переведен на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции.