https://news.day.az/society/1396866.html В Мингячевире двое учителей умерли от коронавируса, а директора поместили на карантин
В Мингячевире двое учителей умерли от коронавируса, а директора поместили на карантин
Учительница начальных классов средней школы № 1 города Мингячевир Матанат Насибова скончалась от коронавируса.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в Управлении образования города Мингячевир.
Согласно сообщению, директор средней школы № 13 Тунзала Сеидова заразилась коронавирусом и в настоящее время находится на карантине.
Учительница начальных классов средней школы № 74 Агдамского района города Мингячевир Абишова Рая Маджид гызы также умерла от COVID-19.
Кроме того, Мингячевирский городской технико-гуманитарный лицей был переведен на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции.
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