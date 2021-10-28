https://news.day.az/society/1397116.html Бакинский “Тезе базар” глазами венгерского фотографа - АРХИВНЫЕ ФОТО
Бакинский “Тезе базар” глазами венгерского фотографа - АРХИВНЫЕ ФОТО
С началом нефтяного бума в Баку, увеличился и приток населения в город. Соответственно, возникла необходимость в "торговых точках", коими стали многочисленные базары и базарчики.
Уже в советское время, одним из наиболее известных базаров был "Təzə bazar" ("Новый базар") на улице Самеда Вургуна в Насиминском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, до 2000 года "Təzə bazar" принадлежал государству, а затем был приватизирован. Затем акционерное общество было ликвидировано, и миноритарные акционеры продали свои акции крупным акционерам.
В данной небольшой подборке - редкие фотографии базара, снятые в 1975 году венгром Яношем Кенде.
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