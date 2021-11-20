https://news.day.az/society/1405834.html Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Зангилане
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Зангилане
Сотрудник азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в Зангилане.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Бартаз.
В результате происшествия пострадал сотрудник ANAMA Бабаев Вагиф Ализад оглу 1972 года рождения.
Его состояние оценивается как тяжелое.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре