Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Зангилане
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Сотрудник азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) подорвался на мине в Зангилане.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Бартаз.

В результате происшествия пострадал сотрудник ANAMA Бабаев Вагиф Ализад оглу 1972 года рождения.

Его состояние оценивается как тяжелое.