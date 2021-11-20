МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с минной угрозой

Граждане при обнаружении подозрительного предмета должны незамедлительно сообщить об этом в полицию, независимо от своего местонахождения. Об этом сказал в субботу Trend начальник пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.

"Оставшиеся после войны неразорвавшиеся боеприпасы продолжают представлять угрозу. Чтобы избежать этой угрозы, надо быть ответственным и соблюдать правила безопасности. Каждый из нас должен быть внимательным и ответственным, находясь на незнакомой территории, в особенности на освобожденных территориях и в прилегающих к ним зонах", - отметил Гаджиев.

Он напомнил о жителе Геранбойского района, который сегодня подорвался на мине.

"Этот человек потерял здоровье в результате взрыва мины, которую принесли селевые потоки на территорию, которая никогда не находилась под оккупацией. Если бы он был более внимательным и проинформировал соответствующие структуры о подозрительном предмете, то мог бы избежать несчастного случая. Каждый из нас, увидев подозрительный предмет, должен проинформировать об этом соответствующие структуры", - сказал Гаджиев.