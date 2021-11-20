https://news.day.az/society/1406129.html Были ли разрушения или пострадавшие после сильного землетрясения в Шамахе - ответ ИВ
Были ли разрушения или пострадавшие после сильного землетрясения в Шамахе - ответ ИВ
Каких-либо последствий в результате сегодняшнего землетрясения в Шамахы не зарегистрировано.
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении Исполнительной власти (ИВ) района.
"Нашими сотрудниками никаких последствий пока не зафиксировано", - отмечается в сообщении ИВ.
Напомним, что сегодня в 16:46 по местному времени в 20 километрах к югу от сейсмологической станции на территории Шамахинского района произошло землетрясение. Очаг землетрясения находился на глубине 42 километров, магнитуда подземных толчков составила 5,1. Подземные толчки ощущались до 5 баллов в эпицентре и до 3-4 баллов - в прилегающих районах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре