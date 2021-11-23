Ситуация с коронавирусом в Азербайджане находится под контролем

В соответствии с показателями инфицирования коронавирусом в настоящее время ситуация с COVID-19 в Азербайджане находится под контролем.

Об этом сказала во вторник журналистам глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Однако с учетом процессов в соседних странах мы должны быть осторожными. Приближается зима, и с наступлением холодной погоды граждане будут проводить больше времени в закрытых помещениях. Поэтому введение третьей дозы вакцины от коронавируса может рассматриваться в качестве профилактики этого заболевания", - сказала Гараева.

При этом, по ее словам, говорить о вакцинации четвертой дозой пока рано.

"В настоящее время в мире проводятся различные исследования для более глубокого изучения этого заболевания. Мы стараемся следить за ними и всеми новшествами в этой сфере", - сказала Гараева.