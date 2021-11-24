В общественных местах выявлены трое активных инфицированных коронавирусом

23 ноября сотрудники органов внутренних дел выявили и задержали в общественных местах трех активных больных коронавирусом на территории республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, сотрудники полиции провели с ними разъяснительную беседу, вернули их в места проживания с соблюдением медицинских процедур. Об этом были проинформированы соответствующие органы здравоохранения.

В отношении одного лица, которое покинуло место проживания, несмотря на назначенное лечение на дому, было возбуждено уголовное дело по статье 139-1-1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.