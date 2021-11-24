https://news.day.az/society/1407641.html В Азербайджане выявлено еще 1 924 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 924 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 924 случая заражения коронавирусом, 1 873 человека вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
23 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 578 627 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 543 200 человек вылечились, 7 709 скончались, число активных больных - 27 718.
За прошедшие сутки проведено 11 584 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 473 157 тестов.
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