В Азербайджане выявлено еще 1 924 случая заражения коронавирусом, 1 873 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

23 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 578 627 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 543 200 человек вылечились, 7 709 скончались, число активных больных - 27 718.

За прошедшие сутки проведено 11 584 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 473 157 тестов.