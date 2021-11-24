https://news.day.az/society/1407746.html В Азербайджан вернулись 340 соотечественников
В Азербайджан вернулись 340 соотечественников
В 2021 году осуществлена реадмиссия 340 человек.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу Азербайджана, передает Day.Az .
В связи с принятием в гражданство Азербайджанской Республики в течение 2021 года (до 17 ноября) обратились 653 человека.
Отмечено, что все обращения рассматриваются согласно законодательству.
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