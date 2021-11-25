https://news.day.az/society/1407908.html МВД предупредило граждан об опасности мин
МВД предупредило граждан об опасности мин
"Работа по разминированию на всех территориях, освобожденных от оккупации, продолжается быстрыми темпами".
Об этом Day.Az сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев.
Он отметил, что участки предоставляются в пользование по мере очистки от мин: "Каждый мечтает увидеть эти места, это понятно. Но риск сохраняется, неосторожность может привести к трагедии. Поэтому сегодня основное внимание уделяется тому, чтобы наряду с просветительской работой была создана полностью безопасная среда для граждан, которые вернутся жить в эти районы. Все государственные структуры вовлечены в эту деятельность".
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