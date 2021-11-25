https://news.day.az/society/1408125.html В бакинских школах не решены проблемы с отоплением - Управление образования
В бакинских школах не решены проблемы с отоплением - Управление образования
В ряде бакинских школ имелись проблемы с отоплением. В настоящее время они не решены в 15 школах.
Об этом сказала глава Управления образования Баку Мехрибан Велиева, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, постоянно предпринимаются шаги по решению этих проблем.
Глава управления отметила, что существовали проблемы, связанные с подачей газа, отопительной системой, техническими вопросами. Но они в настоящее время постепенно решаются.
Отметим, что в подчинении Управления образования Баку находятся 317 общеобразовательных учреждений (309 школ, три спецшколы, пять вечерних школ) и пять Центров развития детей и молодежи.
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