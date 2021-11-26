Обнародовано текущее состояние дорожных проектов, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о проектах по созданию дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на госагентство, передает Day.Az.

"Строительство "Дороги Победы" протяженностью 101,5 километра полностью завершено", - отметили в ведомстве.

Автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша

Технические показатели: протяженность 81,6 километра, I техническая категория, 4 полосы движения.

На участках 0-17, 32-36, 40-42, 51- 52, 58-63, 70-71-й километр завершено строительство земляной насыпи, на 1, 27, 34, 37 и 50-м километрах продолжается строительство мостов, на 80-м и 81-м километрах - тоннелей и подземных переходов.

Автомобильная дорога Тоганалы-Кяльбаджар-Истису

Технические показатели: протяженность 80,7 километра, I-II технические категории, 2-3 полосы движения, длина тоннеля - 11,6 километра;

Нанесено асфальтобетонное покрытие на 7-километровую проселочную дорогу в Тоганалы, расширена и подготовлена к эксплуатации 48-километровая существующая дорога, нанесено асфальтобетонное покрытие на участок дороги протяженностью 14 километров, в тоннеле через Муровдаг продолжаются раскопочные работы.

Автомобильная дорога Кяльбаджар-Лачин

Технические показатели: протяженность 72,3 километра, I-II технические категории, 2-3 полосы движения, длина тоннеля - 9,8 километра.

Работы по строительству земляного полотна дороги выполнены на 10 процентов.

Строительство дорожной инфраструктуры на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов

Технические показатели: протяженность 30 километров, IV техническая категория, 2 полосы движения.

Проводятся работы по строительству земляной насыпи и дорожной одежды, строительство водоотводов выполнено на 95 процентов, установлено 80 процентов дорожных знаков.

Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд

Технические показатели: протяженность 123,8 километра, I техническая категория, 4-6 полос движения.

На участках 0-23, 50-66-й километр идет строительство земляного полотна. Земляные работы выполнены на 17 процентов, строительство водоотводов и переходов - на 12 процентов, мостов - на 10 процентов.

Автомобильная дорога Худаферин-Губадлы-Лачин

Технические показатели: протяженность 70,4 километра, I техническая категория, 4 полосы движения.

На участке 0-37-й километр в направлении Губадлы-Лачин, на участках 0-1 и 5-14-й километр в направлении Ханлыга построено земляное полотно, на 1-м и 22-м километрах идут работы по строительству мостов, продолжаются топографические работы. Земляные работы выполнены на 36 процентов, строительство дорожной одежды - на пять процентов, водоотводов и переходов - на 37 процентов, мостов - на 29 процентов.

Автомобильная дорога Губадлы - Эйвазлы

Технические показатели: протяженность 26 километров, IV техническая категория, 2 полосы движения.

Продолжается строительство земляной насыпи на дороге в село Эйвазлы на территории Губадлинского района. На 8-м километре дороги завершены работы по расширению и доведению до нормативной ширины земляного полотна.

Автомобильная дорога Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут

Технические показатели: протяженность 43 километра, I техническая категория, 4 полосы движения.

Земляные работы выполнены на 51 процент, строительство дорожной одежды - на девять процентов, водоотводов и переходов - на 52 процента, мостов - на 49 процентов.

Автомобильная дорога Физули-Гадрут

Технические показатели: протяженность 13 километров, I техническая категория, 4 полосы движения.

Идут работы по строительству земляного полотна дороги, на участке 1-5-й километр завершены земляные работы и на 50 процентов - строительство дорожного полотна.

Автомобильная дорога Барда-Агдам

Технические показатели: протяженность 45 километров, I техническая категория, 4 полосы движения.

Земляные работы выполнены на 42,5 процента, строительство дорожной одежды - на 6,8 процента, водоотводов и переходов - на 28,2 процента, мостов - на 81,2 процента.

Автомобильная дорога Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан

Технические показатели: протяженность 22 километра, II-IV технические категории, 2 полосы движения.

Участок 0-6-й километр очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов, построено земляное полотно, водоотводы и дорожная основа. На участке 0-1,8-километра нанесено асфальтобетонное покрытие, на участке 15-22-й километр удалено деформированное дорожное покрытие.