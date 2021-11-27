В Баку в известных домах торжеств выявлены нарушения карантинных правил

Сотрудники полиции проверили соблюдение требований особого карантинного режима в 311 домах торжеств, ресторанах и других объектах общественного питания города Баку.

Как сообщили Day.Az в МВД были выявлены нарушения карантинных правил на нескольких объектах, в том числе ночном клубе Mojo и ресторане Vinice Pub в Сабаильском районе, во дворцах торжеств Ay İşığı и Grand Neon в Низаминском районе, чайном доме Kaştan в Наримановском районе.

На арендаторов указанных объектов и ответственных сотрудников, которые должны контролировать соблюдение правил карантина, были составлены административные протоколы.