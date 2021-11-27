https://news.day.az/society/1408968.html Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и раненые
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и раненые
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, у села Сейфалли.
Легковой автомобиль марки "NAZ Lifan" потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. При ДТП погиб один человек, двое получили травмы и были госпитализированы. По факту проводится расследование.
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