В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на участке магистрали Баку-Газах, у села Сейфалли.

Легковой автомобиль марки "NAZ Lifan" потерял управление. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. При ДТП погиб один человек, двое получили травмы и были госпитализированы. По факту проводится расследование.