Тяжелое ДТП в Гейчае: погиб полицейский, еще один госпитализирован

В Гейчайском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня вечером около 21:30 на участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах, пролегащем через город Гейчай.

Житель района Мазахир Мустафаев потерял управление автомобилем марки "Мерседес", в результате машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП водитель Мазахир Мустафаев был доставлен в больницу, его пассажир Мурад Бабаев скончался на месте.

Отметим, что оба погибших и пострадавших являются сотрудниками патрульно-постовой службы Гейчайского районного отдела полиции.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По факту проводится расследование следственным отделом Главного управления Государственной дорожной полиции.