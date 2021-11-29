Тяжелая авария в Товузе, есть погибший и раненые

В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на въезде в район, на участке, именуемом "Гала".

Столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ 2106". При ДТП один человек погиб, двое госпитализированы.

На место происшествия привлечены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.