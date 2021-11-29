https://news.day.az/society/1409244.html Тяжелая авария в Товузе, есть погибший и раненые - ФОТО
Тяжелая авария в Товузе, есть погибший и раненые - ФОТО
В Товузе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария зафиксирована на въезде в район, на участке, именуемом "Гала".
Столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ 2106". При ДТП один человек погиб, двое госпитализированы.
На место происшествия привлечены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники ДПС.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре