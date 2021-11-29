В Баку перебегавшего дорогу пешехода сбила машина

В Баку на проспекте Зии Буниятова произошел наезд на пешехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.Az, пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте, пишет Avtosfer.az. В этот момент его сбил автомобиль, следовавший по крайней левой полосе. Водитель нажал на тормоз, чтобы избежать аварии, но остановился уже после удара пешехода. Сзади в эту машину врезался другой автомобиль.

Представляем видео происшествия.