https://news.day.az/society/1409355.html В Баку перебегавшего дорогу пешехода сбила машина - ВИДЕО
В Баку перебегавшего дорогу пешехода сбила машина - ВИДЕО
В Баку на проспекте Зии Буниятова произошел наезд на пешехода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.Az, пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте, пишет Avtosfer.az. В этот момент его сбил автомобиль, следовавший по крайней левой полосе. Водитель нажал на тормоз, чтобы избежать аварии, но остановился уже после удара пешехода. Сзади в эту машину врезался другой автомобиль.
Представляем видео происшествия.
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