Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 30 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-10°, днем 13-17° тепла, в Баку ночью 8-10°, днем 15-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-9° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.