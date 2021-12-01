Турецкий телеканал TRT начинает сотрудничество с азербайджанским телерадиоканалом СВС

Турецкий телеканал TRT Russian начинает сотрудничество с единственным на Южном Кавказе русскоязычным спутниковым телерадиоканалом Азербайджана СВС (Caspian International Broadcasting Company).

Как передает Day.Az со ссылкой на TRT, партнёрство двух медиа-структур предусматривает взаимный обмен новостями (в том числе видеоряда) и информацией для распространения в своих странах и за их пределами. Стороны намерены обмениваться видеопродукцией, экспертными колонками, эксклюзивными текстами и всем контентом сайтов и платформ, с условием сохранения аутентичности авторских проектов. Кроме того, стороны планируют снимать совместные фильмы, передачи на политические, экономические темы, осуществлять культурные проекты.

Сотрудничество также предусматривает проведение совместных телевизионных мостов в эфире TRT Russian и СВС, а также совместных дискуссионных передач на различные актуальные и злободневные темы.

Генеральный директор телеканала СВС Вугар Халилов, заявил, что это сотрудничество дает возможность телеканалам еще больше расширить свою аудиторию, максимально охватив русскоязычное информационное пространство, насчитывающее сегодня до 300 млн человек.

Главный редактор TRT на русском Мирсаид Хабибуллаев выразил уверенность в том, что взаимная и одновременная подача важных информационных материалов усилит эффект от их публикации и будет способствовать еще большему укреплению двусторонних отношений между двумя братскими странами.