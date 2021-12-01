Бакинское метро впервые обеспечено резервным электроснабжением

Обеспечено резервное электроснабжение станции "8 Ноября", расположенной на "фиолетовой" линии метрополитена Баку, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

"На электроподстанции у станции метро "8 Ноября" установлены дизель-генераторы. В случае перебоев в электроснабжении станции они запускаются в автоматическом режиме", - сказал Мамедов.

Глава пресс-службы отметил, что вырабатываемая генераторами электроэнергия будет использоваться для резервного освещения платформ, работы вентиляторов, управления уровнем грунтовых вод и функционирования других систем.

По его словам, запланирована установка дизель-генераторов, которые обеспечат резервное электроснабжение 13 станций "фиолетовой" линии метрополитена Баку.