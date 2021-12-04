https://news.day.az/society/1411784.html В Баку продезинфицировали 550 улиц - ФОТО
В Баку продезинфицировали 550 улиц - ФОТО
Сегодня в Баку прошел общегородской санитарный день, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть столицы.
В мероприятиях в рамках санитарного дня приняли участие сотрудники ряда организаций, жители города, предприниматели, кроме того, в них была задействована спецтехника коммунальных служб.
В рамках санитарного дня в Баку были проведены работы по дезинфекции 550 улиц.
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