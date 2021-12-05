https://news.day.az/society/1412023.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море в воскресенье произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки зафиксированы в 19:25 по местному времени.
Магнитуда землетрясения составила 3,2. Очаг залегал на глубине 15 километров.
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