На Каспии произошло землетрясение
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В Каспийском море в воскресенье произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, подземные толчки зафиксированы в 19:25 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,2. Очаг залегал на глубине 15 километров.