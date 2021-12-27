В Азербайджане студент скончался от отравления угарным газом
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Магистр университета "Азербайджан" Элимхан Алиев скончался сегодня от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на странице университета в Facebook.

Отметим, что в 2020 году он стал студентом магистратуры, набрав самый высокий балл (93).