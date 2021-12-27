В Азербайджане студент скончался от отравления угарным газом

Магистр университета "Азербайджан" Элимхан Алиев скончался сегодня от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на странице университета в Facebook.

Отметим, что в 2020 году он стал студентом магистратуры, набрав самый высокий балл (93).