https://news.day.az/society/1420300.html В Азербайджане студент скончался от отравления угарным газом - ФОТО
В Азербайджане студент скончался от отравления угарным газом - ФОТО
Магистр университета "Азербайджан" Элимхан Алиев скончался сегодня от отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на странице университета в Facebook.
Отметим, что в 2020 году он стал студентом магистратуры, набрав самый высокий балл (93).
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