Внесена ясность в вопрос зимних каникул школьников

Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос, связанный с зимними каникулами 27-31 января.

В ответ на запрос Day.Az в Министерстве сообщили, что 27-31 января являются днями каникул. Однако из-за того, что 2021-2022 учебный год начался позже установленного времени, длительность зимних каникул была сокращена.

В частности, из дней зимних каникул на уровне начального образования (I-IV классы) 27-28 января считаются учебными днями. То есть в общеобразовательных учреждениях, работающих по 5-дневному режиму для I-IV классов 31 января - день зимних каникул, а в общеобразовательных учреждениях, работающих по 6-дневному режиму, 29 и 31 января - зимние каникулы.

Из дней зимних каникул для V-IX и X-XI классов 27-28 и 31 января считаются учебными днями. То есть в общеобразовательных учреждениях, работающих по 5-дневному режиму, для V-IX и X-XI классов зимних каникул не будет, а в общеобразовательных учреждениях, работающих по 6-дневному режиму, 29 января считается днем каникул.