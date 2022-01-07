https://news.day.az/society/1424346.html В Азербайджане изъяли вакцины «Pfizer/Biontech» с истекшим сроком годности
Об этом в ответ на запрос Day.Az в Министерстве здравоохранения Азербайджана.
В Азербайджане изъяли вакцины «Pfizer/Biontech» с истекшим сроком годности
"Дозы вакцины "Pfizer/Biontech", срок годности которых истек 31 декабря, были изъяты из применения для утилизации за неделю до этого".
Об этом в ответ на запрос Day.Az в Министерстве здравоохранения Азербайджана.
Отмечено, что в настоящее время в пунктах вакцинации используются непросроченные вакцины.
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