В Азербайджане изъяли вакцины «Pfizer/Biontech» с истекшим сроком годности
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"Дозы вакцины "Pfizer/Biontech", срок годности которых истек 31 декабря, были изъяты из применения для утилизации за неделю до этого".

Об этом в ответ на запрос Day.Az в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Отмечено, что в настоящее время в пунктах вакцинации используются непросроченные вакцины.