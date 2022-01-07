https://news.day.az/society/1424363.html Пожар в Баку, один человек отравился дымом
Пожар в Баку, один человек отравился дымом
В результате пожара в нефункционирующем офисе общей площадью 125 м², расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Сабунчинском районе Баку, на площади 30 м² сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), при пожаре пожарные и спасатели эвакуировали в безопасное место 17 жильцов, 1 человек с отравлением дымом был отправлен в больницу в карете скорой помощи. Остальная часть офиса и квартиры были защищены от огня. Пожар потушен.
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