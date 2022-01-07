Пожар в Баку, один человек отравился дымом

В результате пожара в нефункционирующем офисе общей площадью 125 м², расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Сабунчинском районе Баку, на площади 30 м² сгорели воспламеняющиеся конструкции кухни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), при пожаре пожарные и спасатели эвакуировали в безопасное место 17 жильцов, 1 человек с отравлением дымом был отправлен в больницу в карете скорой помощи. Остальная часть офиса и квартиры были защищены от огня. Пожар потушен.