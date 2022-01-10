В этих автобусах выросли цены на проезд? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Согласно информации, распространенной в социальных сетях, в Баку повысились цены на проезд в автобусных маршрутах № 18 и 65.
В беседе с Trend Маис Агаев сказал, что информация, распространенная в социальных сетях, не соответствует действительности, передает Day.Az.
"Те, кто высказывает свое мнение по таким деликатным вопросам, должны быть внимательны и ответственны. Кто утверждает, что на этих маршрутах произошло повышение цен, пусть представять ''BakıKart'' данные, и мы будем разбираться. Оплата на маршрутах № 18 и 65, временно эксплуатируемых ООО "Файгоглу", осуществляется в безналичном порядке через ''BakıKart''. Об изменении цен речи не может быть", - сказал М.Агаев.
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