В этих автобусах выросли цены на проезд?

Согласно информации, распространенной в социальных сетях, в Баку повысились цены на проезд в автобусных маршрутах № 18 и 65.

В беседе с Trend Маис Агаев сказал, что информация, распространенная в социальных сетях, не соответствует действительности, передает Day.Az.

"Те, кто высказывает свое мнение по таким деликатным вопросам, должны быть внимательны и ответственны. Кто утверждает, что на этих маршрутах произошло повышение цен, пусть представять ''BakıKart'' данные, и мы будем разбираться. Оплата на маршрутах № 18 и 65, временно эксплуатируемых ООО "Файгоглу", осуществляется в безналичном порядке через ''BakıKart''. Об изменении цен речи не может быть", - сказал М.Агаев.