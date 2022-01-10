https://news.day.az/society/1425201.html Пожар в бакинском кафе - ПОДРОБНОСТИ
Пожар в бакинском кафе - ПОДРОБНОСТИ
В Баку произошел пожар в кафе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в кафе "Qaçağan" в жилом массиве Савалан Сабунчинского района.
В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции объекта.
Пожар был локализован и потушен сотрудниками Службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
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