Пожар в бакинском кафе

В Баку произошел пожар в кафе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар произошел в кафе "Qaçağan" в жилом массиве Савалан Сабунчинского района.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции объекта.

Пожар был локализован и потушен сотрудниками Службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.