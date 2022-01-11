В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы, брошенные армянской армией

В Шуше обнаружены боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территории города Шуша были обнаружены и переданы по назначению 6 "Фаготов", 5 гранатометов "Муха", 1 пулемет, 1 гранатомет, 8 гранат, 110 снарядов различных типов, 3 автомата, 2712 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Работы в этом направлении продолжаются.