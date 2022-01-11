https://news.day.az/society/1425394.html В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы, брошенные армянской армией
В Шуше обнаружены оружие и боеприпасы, брошенные армянской армией
В Шуше обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности и Агентства по разминированию, на территории города Шуша были обнаружены и переданы по назначению 6 "Фаготов", 5 гранатометов "Муха", 1 пулемет, 1 гранатомет, 8 гранат, 110 снарядов различных типов, 3 автомата, 2712 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
Работы в этом направлении продолжаются.
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