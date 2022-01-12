https://news.day.az/society/1425863.html В Баку закрыта одна из улиц - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
В Баку закрыта одна из улиц - ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ
Ограничено движение на одной из центральных улиц Баку.
Об этом Day.Az сообщили в транспортном агентстве столицы.
Временно закрыта для движения транспорта улица А.Оруджалиева в Наримановском районе в связи с обновлением горизонтальной разметки на дороге, которое проводится в рамках работ по реконструкции.
Водителям рекомендуется использовать улицы Ага Нейматуллы, ашуга Моллы Джумы, И.Гасаноглу и другие альтернативные дороги.
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