В Баку закрыта одна из улиц

Ограничено движение на одной из центральных улиц Баку.

Об этом Day.Az сообщили в транспортном агентстве столицы.

Временно закрыта для движения транспорта улица А.Оруджалиева в Наримановском районе в связи с обновлением горизонтальной разметки на дороге, которое проводится в рамках работ по реконструкции.

Водителям рекомендуется использовать улицы Ага Нейматуллы, ашуга Моллы Джумы, И.Гасаноглу и другие альтернативные дороги.