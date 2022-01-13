МЧС обратилось к населению в связи с похолоданием

МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемым похолоданием на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности.

"В холодную и дождливую погоду люди чаще пользуются газовыми и электрическими обогревателями. Это способствует перегрузке электросетей, особенно в квартирах или частных домах. Использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических обогревателей может привести к возгоранию.

Учитывая вышесказанное, МЧС призывает не использовать неисправные, нестандартные или самодельные нагревательные приборы, не допускать перегрузки в электросети, не оставлять работающие нагревательные приборы без присмотра, держать их вдали от детей, не хранить легковоспламеняющиеся материалы и жидкости в непосредственной близости от нагревательных приборов, использовать устройства в соответствии с инструкциями производителя, доверять установку электросети и газовой сети только специалистам, регулярно проверять пригодность обогревателей и дымоходов, не включать свет и проветривать помещение при запахе газа в квартире.

В связи с ветреной погодой рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, высоких деревьев, не стоять под электрическими столбами и проводами, соблюдая осторожность.

Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как тушение пожаров при сильном ветре осложняется.

Помните: игнорирование правил - угроза для нашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру "112"!", - говорится в информации МЧС.