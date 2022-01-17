Погибший азербайджанский солдат набрал высокий балл на вступительных экзаменах

Вчера в результате грубого нарушения правил обращения с оружием на Ходжавендском направлении погиб военнослужащий срочной действительной военной службы азербайджанской армии Джавидан Абдулазиз оглу Мамедли.

Как передает Day.Az со ссылкой на İnterpress.az, погибший военнослужащий был родом из Шекинского района.

Сам 22-летний Джавид был принят в один из вузов страны, набрав на вступительных экзаменах более 600 баллов.