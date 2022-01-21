https://news.day.az/society/1428672.html TƏBIB о состоянии зараженных "омикроном" в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
TƏBIB о состоянии зараженных "омикроном" в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
"Все 12 человек, которые были заражены штаммом коронавируса "омикрон", полностью выздоровели, никаких проблем со здоровьем у них нет".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBIB.
Отмечено, что в целом в настоящее время в странах, где были выявлены случаи заражения шаммом "омикрон", число инфицированных штаммом "омикрон" больше, чем число инфицированных штаммом "дельта": "Поэтому нет необходимости определять, связан ли положительный результат теста на коронавирус с новым штаммом".
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