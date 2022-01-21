TƏBIB о состоянии зараженных "омикроном" в Азербайджане

"Все 12 человек, которые были заражены штаммом коронавируса "омикрон", полностью выздоровели, никаких проблем со здоровьем у них нет".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в TƏBIB.

Отмечено, что в целом в настоящее время в странах, где были выявлены случаи заражения шаммом "омикрон", число инфицированных штаммом "омикрон" больше, чем число инфицированных штаммом "дельта": "Поэтому нет необходимости определять, связан ли положительный результат теста на коронавирус с новым штаммом".