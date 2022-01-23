Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 22 586 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 042, вторую дозу получили 2 122 человека, "бустерную" дозу получили 18 422 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 813 840, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 214 124, вторую дозу получили 4 728 272 человека, "бустерную" дозу получили 1 870 444 человека.